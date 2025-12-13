«Каролина» продлила контракт с Нюстремом на 4 года и 1,225 млн долларов за сезон. 24-летний защитник проводит 1-й сезон в НХЛ

«Каролина» продлила контракт с Нюстремом на 4 года.

«Каролина» заключила новое соглашение с 24-летним защитником Йоэлем Нюстремом . Договор рассчитан на 4 года со средней годовой зарплатой 1,225 млн долларов.

Нюстрема выбрали в седьмом раунде драфта-2021, он проводит первый сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате на его счету 23 матча и 4 (0+4) очка при среднем игровом времени 16:01.

«Харрикейнс » занимают первое место в Восточной конференции, набрав 40 очков в 30 матчах.