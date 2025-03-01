Матч окончен
Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
В Серии А проходят матчи 27-го тура.
В пятницу «Фиорентина» обыграла «Лечче» (1:0).
В субботу «Аталанта» примет «Венецию», «Наполи» дома встретится с «Интером».
В воскресенье «Рома» сыграет на своем поле с «Комо», «Милан» – с «Лацио».
В понедельник «Ювентус» встретится с «Вероной».
27-й тур
Италия. Серия А 28 февраля 19:45
27 турАртемио Франки
Матч завершен
1 - 0
1.33XG0.5
Италия. Серия А 1 марта 14:00
27 турАдзурри д′Италия
Италия. Серия А 2 марта 11:30
27 турU-Power Stadium
Италия. Серия А 2 марта 14:00
27 турРенато Далль'Ара
Италия. Серия А 2 марта 14:00
27 турЛуиджи Феррарис
Италия. Серия А 2 марта 17:00
27 турОлимпийский стадион
Италия. Серия А 3 марта 19:45
27 турАльянц Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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