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  • Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник
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Чемпионат Италии. «Фиорентина» обыграла «Лечче», «Наполи» и «Интер» сыграют в субботу, «Милан» с «Лацио» – в воскресенье, «Ювентус» и «Верона» – в понедельник

В Серии А проходят матчи 27-го тура.

В пятницу «Фиорентина» обыграла «Лечче» (1:0).

В субботу «Аталанта» примет «Венецию», «Наполи» дома встретится с «Интером».

В воскресенье «Рома» сыграет на своем поле с «Комо», «Милан» – с «Лацио».

В понедельник «Ювентус» встретится с «Вероной».

Чемпионат Италии

27-й тур

Италия. Серия А 28 февраля 19:45
27 тур
Артемио Франки
Фиорентина
Матч завершен
1 - 0
1.33XG0.5
Лечче
Коэффициенты
Матч окончен
Дзаньоло   Гудмундссон
88’
Додо   Морено
87’
Мандрагора
86’
86’
Гильбер   Данилу Вейга
Понграчич   Комуццо
81’
Катальди   Фаджоли
69’
64’
Бериша   Ребич
64’
Карлссон   Хельгасон
64’
Галло   Сала
Дзаньоло
61’
51’
Галло
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Бериша
Бельтран
17’
  Гозенс
9’
Фиорентина:
Де Хеа, Раньери, Мари, Понграчич (Комуццо, 81), Гозенс, Мандрагора, Катальди (Фаджоли, 69), Ндур, Додо (Морено, 87), Дзаньоло (Гудмундссон, 88), Бельтран, Терраччано, Мартинелли, Комуццо, Паризи, Морено, Фаджоли, Хардер, Рубино, Гудмундссон, Каприни
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло (Сала, 64), Жан, Баскиротто, Гильбер (Данилу Вейга, 86), Пьерре, Кулибали, Карлссон (Хельгасон, 64), Бериша (Ребич, 64), Моренте, Крстович, Фрюхтль, Самооя, Данилу Вейга, Габриэл, Гашпар, Сала, Каба, Хельгасон, Рафья, Рамадани, Банда, Жослен, Ребич, Бурнете
Италия. Серия А 1 марта 14:00
27 тур
Адзурри д′Италия
Аталанта
До матча
-XG-
Венеция
Коэффициенты
Италия. Серия А 1 марта 17:00
27 тур
Сан-Паоло
Наполи
До матча
-XG-
Интер
Коэффициенты
Италия. Серия А 1 марта 19:45
27 тур
Фриули
Удинезе
До матча
-XG-
Парма
Коэффициенты
Италия. Серия А 2 марта 11:30
27 тур
U-Power Stadium
Монца
До матча
-XG-
Торино
Коэффициенты
Италия. Серия А 2 марта 14:00
27 тур
Ренато Далль'Ара
Болонья
До матча
-XG-
Кальяри
Коэффициенты
Италия. Серия А 2 марта 14:00
27 тур
Луиджи Феррарис
Дженоа
До матча
-XG-
Эмполи
Коэффициенты
Италия. Серия А 2 марта 17:00
27 тур
Олимпийский стадион
Рома
До матча
-XG-
Комо
Коэффициенты
Италия. Серия А 2 марта 19:45
27 тур
Сан-Сиро
Милан
До матча
-XG-
Лацио
Коэффициенты
Италия. Серия А 3 марта 19:45
27 тур
Альянц Стэдиум
Ювентус
До матча
-XG-
Верона
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoНаполи
logoЛацио
logoТорино
logoМонца
logoКомо
logoФиорентина
logoДженоа
logoКальяри
logoЭмполи
logoРома
logoБолонья
logoИнтер
logoПарма
logoМилан
logoУдинезе
logoсерия А Италия
logoВенеция
результаты
logoЛечче
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