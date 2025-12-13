Владислав Третьяк: «Хотелось бы, чтобы Финляндия, Швеция, США и Канада вернулись к матчам с нами. Есть такие мечты, будем работать»

Владислав Третьяк: хотелось бы игр Финляндии, Швеции, США и Канады с Россией.

Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду, что сборная России снова будет проводить матчи с командами США, Канады, Швеции и Финляндии.

– Почему в турнире в Новосибирске не принимает участие сборная мира КХЛ, как было год назад?

– Вы знаете, у нас экспериментальный сезон. Очень много матчей в КХЛ. Сейчас немножко пожалели игроков, поэтому сократили число команд до трех. На следующий год можем пригласить четвертую сборную. Но посмотрим, как будут развиваться события в мире.

Конечно, хотелось бы, чтобы к матчам с нами вернулись сборные Финляндии , Швеции , США и Канады . Это всегда интересно. Получится или нет – не знаем, но такие мечты есть. Будем работать и посмотрим на ситуацию в международном хоккее.

– Вы уже ведете переговоры?

– Они есть, но пока не хочу раскрывать подробности. Хотелось бы вам доложить что‑то конкретное, но пока только есть наброски, а это обсуждать еще рано, – сказал Третьяк .