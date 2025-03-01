Матч окончен
Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье
Во Франции проходят матчи 24-го тура Лиги 1.
В пятницу «Монако» Александра Головина разгромил «Реймс» (3:0).
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Лилль», «Гавр» Далера Кузяева встретится с «Лансом».
В воскресенье «Лион» проведет матч с «Брестом», «Марсель» будет противостоять «Нанту».
Чемпионат Франции
24-й тур
Франция. Лига 1 1 марта 16:00
24 турЖоффруа-Гишар
До матча
-XG-
Франция. Лига 1 1 марта 18:00
24 турБолларт-Делелис
Франция. Лига 1 1 марта 20:05
24 турПарк-де-Пренс
Франция. Лига 1 2 марта 14:00
24 турГрупама Стэдиум
24 турАббе-Дешам
24 турСтад Раймон Копа
Франция. Лига 1 2 марта 19:45
24 турСтадион Велодром
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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