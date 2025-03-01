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Чемпионат Франции. «Монако» Головина разгромил «Реймс», «ПСЖ» Сафонова и «Гавр» Кузяева проведут матчи в субботу, «Марсель» – в воскресенье

Во Франции проходят матчи 24-го тура Лиги 1.

В пятницу «Монако» Александра Головина разгромил «Реймс» (3:0).

В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Лилль», «Гавр» Далера Кузяева встретится с «Лансом».

В воскресенье «Лион» проведет матч с «Брестом», «Марсель» будет противостоять «Нанту».

Чемпионат Франции

24-й тур

Франция. Лига 1 28 февраля 19:45
24 тур
Луи II
Монако
Матч завершен
3 - 0
4.64XG0.6
Реймс
Коэффициенты
Матч окончен
Эль-Мусрати   Камара
88’
Бирет   Мишаль
79’
Эмболо   Иленикена
74’
Минамино   Бен-Сегир
74’
Вандерсон   Диатта
74’
73’
Ито   Диакон
  Бирет
51’
46’
Йенг   Диаките
2тайм
Перерыв
  Бирет
39’
  Бирет
34’
Монако:
Маецки, Кайо Энрике, Мависса Элеби, Керер, Вандерсон (Диатта, 74), Закария, Эль-Мусрати (Камара, 88), Минамино (Бен-Сегир, 74), Эмболо (Иленикена, 74), Аклиуш, Бирет (Мишаль, 79), Кен, Синго, Уаттара, Салису, Камара, Бен-Сегир, Диатта, Иленикена, Мишаль
1тайм
Реймс:
Диуф, Акьеме, Секине, Йенг (Диаките, 46), Окуму, Гбане, Теума, Атангана Эдоа, Патрик, Накамура, Ито (Диакон, 73), Ольеро, Бута, Коне, Диади, Коне, Заби, Диаките, Диакон, Ибрахим
Франция. Лига 1 1 марта 16:00
24 тур
Жоффруа-Гишар
Сент-Этьен
До матча
-XG-
Ницца
Коэффициенты
Франция. Лига 1 1 марта 18:00
24 тур
Болларт-Делелис
Ланс
До матча
-XG-
Гавр
Коэффициенты
Франция. Лига 1 1 марта 20:05
24 тур
Парк-де-Пренс
ПСЖ
До матча
-XG-
Лилль
Коэффициенты
Франция. Лига 1 2 марта 14:00
24 тур
Групама Стэдиум
Лион
До матча
-XG-
Брест
Коэффициенты
Франция. Лига 1 2 марта 16:15
24 тур
Моссон
Монпелье
До матча
-XG-
Ренн
Коэффициенты
Франция. Лига 1 2 марта 16:15
24 тур
Аббе-Дешам
Осер
До матча
-XG-
Страсбур
Коэффициенты
Франция. Лига 1 2 марта 16:15
24 тур
Стад Раймон Копа
Анжер
До матча
-XG-
Тулуза
Коэффициенты
Франция. Лига 1 2 марта 19:45
24 тур
Стадион Велодром
Марсель
До матча
-XG-
Нант
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты
logoлига 1 Франция
logoЛилль
logoМарсель
logoЛанс
logoПСЖ
logoСтрасбур
logoСент-Этьен
logoНицца
logoМонако
logoРенн
logoНант
logoТулуза
logoГавр
logoБрест
logoРеймс
logoОсер
logoМонпелье
logoЛион
logoАнжер
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