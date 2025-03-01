Возвращение РПЛ, второе сотрясение Кузнецова, ФФККР подала списки кандидатов для отбора к ОИ, Родригао ушел из «Зенита» и другие новости

1. Дождались – РПЛ вернулась в мороз и жуткий ветер в Каспийске, где «Локомотив» в самой концовке спасся от поражения от «Динамо». Серия без побед у железнодорожников затянулась на четыре игры . Продолжение тура уже сегодня, вывески – просто топ .

2. Все более запутанной становится история с отсутствием Евгения Кузнецова: СКА поместил игрока в список травмированных , однако депрессии, как пишут в медиа, у него нет . Также сообщается, что в игре с «Куньлунем» Кузнецов получил второе сотрясение мозга за сезон, а журналист Артур Хайруллин утверждает, что Евгений попал бы в программу помощи игрокам (если бы она была в КХЛ).

3. ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе. Фамилии пока не приводятся , ISU не будет называть их до завершения проверки.

4. «Зенит» и бразильский защитник Родригао расторгли контракт .

5. Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу в финале Гран-при России среди юниоров. У юношей после короткой программы лидирует Лев Лазарев .

Полина Шешелева и Егор Карнаухов победили в парах , Зоя Пестова и Сергей Лагутов – в танцах на льду .

На чемпионате мира среди юниоров пара Анастасия Метелкина – Лука Берулава лидирует после короткой , а японец Рио Наката взял золото в одиночном катании.

6. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Торонто» (2:3) при 35:17 по броскам, Шестеркин пропустил 3 шайбы , Панарин – вновь без очков (у него только 2 передачи в последних 6 играх). «Колорадо» справился с «Миннесотой» (5:2), Ничушкин забил впервые после травмы.

7. Похоже, в Бундеслиге все ясно: «Бавария» первой пропустила, но сумела перевернуть матч против «Штутгарта» – 3:1 . Мюнхенцы выиграли 9 из 10 последних матчей чемпионата с общим счетом 30:8. Догоняющий «Байер» сегодня встретится с «Айнтрахтом».

8. НБА. «Бостон» с 46+16+9 от Тейтума дома проиграл «Кливленду» (камбэк с «минус 22» и 41 очко от Митчелла), 31 очко и 5 передач от Дончича помогли «Лейкерс» победить «Клипперс» и другие результаты .

9. В КХЛ «Авангард» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина после поражения «Нефтехимика» от «Амура». «Трактор» отыгрался с 0:2 и победил «Ак Барс», у казанцев 6 поражений в 8 последних играх. Остальные результаты – здесь .

10. Джордж Расселл показал лучшее время по итогам 3-го дня тестов «Ф-1» в Бахрейне.

11. В Госдуме предложили создать реестр самозапрета на азартные игры.

12. Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике включены в расширенную заявку Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной.

13. Центровой Джоэл Эмбиид выбыл из состава «Филадельфии» до конца сезона.

Цитаты дня

Александр Мостовой: «Укатаю Тедеско, если посадить нас за стол. Скажу ему: «Ты кто, где вообще играл?» Мне все равно, кто меня высмеивает, среди поигравших на высоком уровне таких нет»

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Пике сравнил «Барсу» и «Реал»: «В плане статистики тут нечего обсуждать, но у «блауграны» были поколения, которые играли как ангелы и вошли в историю. «Реал» брал трофеи, но многие команды никто не вспомнит»

Месси о «ПСЖ»: «Не самые приятные годы. Я не был счастлив, адаптация давалась тяжело. Мне понравилась идея помочь «Интер Майами» стать больше, и я не жалею о переходе»

Мостовой о работе тренером: «Я не для этого играл 25 лет на высочайшем уровне, чтобы начинать во Второй лиге»