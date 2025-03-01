Матч окончен
«Реал» проиграл «Бетису» – 1:2! Иско забил с пенальти и сделал ассист в игре с бывшим клубом
«Реал» в гостях уступил «Бетису» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Браим Диас. На 34-й хавбек Джонни Кардозо отличился после навеса Иско с углового.
На 54-й бывший хавбек «сливочных» Иско реализовал пенальти, назначенный за фол со стороны Антонио Рюдигера.
«Реал» пока остается на втором месте, имея 54 очка. У «Барсы» тоже 54 балла, у «Атлетико» – 53, оба конкурента имеют по игре в запасе.
Испания. Ла Лига 1 марта 17:30
26 турБенито Вильямарин
Матч завершен
2 - 1
2.35XG1.26
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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