«Реал» проиграл «Бетису» – 1:2! Иско забил с пенальти и сделал ассист в игре с бывшим клубом

«Реал» в гостях уступил «Бетису» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Браим Диас . На 34-й хавбек Джонни Кардозо отличился после навеса Иско с углового.

На 54-й бывший хавбек «сливочных» Иско реализовал пенальти, назначенный за фол со стороны Антонио Рюдигера .

«Реал» пока остается на втором месте, имея 54 очка. У «Барсы» тоже 54 балла, у «Атлетико» – 53, оба конкурента имеют по игре в запасе.

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