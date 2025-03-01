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«Реал» проиграл «Бетису» – 1:2! Иско забил с пенальти и сделал ассист в игре с бывшим клубом

«Реал» в гостях уступил «Бетису» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Браим Диас. На 34-й хавбек Джонни Кардозо отличился после навеса Иско с углового.

На 54-й бывший хавбек «сливочных» Иско реализовал пенальти, назначенный за фол со стороны Антонио Рюдигера.

«Реал» пока остается на втором месте, имея 54 очка. У «Барсы» тоже 54 балла, у «Атлетико» – 53, оба конкурента имеют по игре в запасе.

Испания. Ла Лига 1 марта 17:30
26 тур
Бенито Вильямарин
Бетис
Матч завершен
2 - 1
2.35XG1.26
Реал Мадрид
Коэффициенты
Матч окончен
Альтимира   Натан
90’
Альтимира
90’
86’
Винисиус Жуниор
85’
Менди   Фран Гарсия
Чими Авила
82’
Иско
81’
Сабали   Бакамбу
80’
Эрнандес   Руибаль
80’
75’
Мбаппе   Эндрик
Родригес   Чими Авила
71’
59’
Алаба   Камавинга
59’
Браим Диас   Гюлер
57’
Алаба
  Иско
54’
53’
Рюдигер
2тайм
Перерыв
  Кардозо
34’
32’
Модрич
10’
  Браим Диас
Бетис:
Адриан, Родригес, Льоренте, Бартра, Сабали (Бакамбу, 80), Альтимира (Натан, 90), Кардозо, Родригес (Чими Авила, 71), Иско, Антони, Эрнандес (Руибаль, 80), Вьейтес, Гонсалес, Натан, Перро, Руибаль, Форнальс, Флорес, Чими Авила, Бакамбу
1тайм
Реал Мадрид:
Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 85), Алаба (Камавинга, 59), Рюдигер, Васкес, Браим Диас (Гюлер, 59), Тчуамени, Модрич, Винисиус Жуниор, Мбаппе (Эндрик, 75), Родриго, Лунин, Гонсалес, Фран Гарсия, Асенсио, Камавинга, Гюлер, Андрес, Эндрик

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
онлайны
logoБетис
logoЛа Лига
logoБраим Диас
logoИско
logoДжонни Кардозо
logoАнтонио Рюдигер
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