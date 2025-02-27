13-очковый отрыв «Ливерпуля», победа «МЮ» с привозом и красной Доргу, «Ювентус» вылетел из Кубка Италии, отставка Баха принята, отмена дисквалификации Антони, сухой матч Сафонова и другие новости

1. В АПЛ «Манчестер Юнайтед» вдесятером вырвал победу у «Ипсвича» (3:2), Патрик Доргу привез гол и удалился , Онана тоже ошибся . «Ман Сити» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Холанда (1:0), «Ноттингем Форест» сдержал «Арсенал» (0:0), а «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (2:0).

Команда Арне Слота 24 матча не проигрывает в чемпионате и уже на 13 очков опережает «Арсенал», хотя у «канониров» есть игра в запасе.

2. Гол Эндрика принес «Реалу» победу над «Сосьедадом» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании (1:0), у Беллингема ассист. Винисиус вышел на матч с капитанской повязкой .

3. Томас Бах уйдет с поста члена МОК после 23 июня 2025 года. Исполком Международного олимпийского комитета принял отставку президента.

4. «Ювентус» вылетел из Кубка Италии , проиграв «Эмполи» по пенальти – 2:4. Влахович и Йылдыз не реализовали попытки в послематчевой серии.

5. В Фонбет чемпионате КХЛ «Авангард» победил «Витязь», «Металлург» обыграл «Барыс», «Автомобилист» был сильнее «Ак Барса».

6. Дисквалификация Антони за удаление отменена после апелляции . Вингер «Бетиса» сможет сыграть с «Реалом», а мадридский клуб недоволен этим решением .

7. НХЛ. «Виннипег» обыграл «Оттаву», «Колорадо» разобрался с «Нью-Джерси» (5:1), «Лос-Анджелес» уступил «Ванкуверу» (2:3 ОТ).

8. Даниил Медведев обыграл Джованни Мпетши Перрикаром во втором круге в Дубае и вышел в 1/4 финала , Карен Хачанов уступил Стефаносу Циципасу.

9. Илмарс Брицис подал в отставку с поста тренера сборной Латвии по биатлону. Ранее Андрей Расторгуев обвинил его в избиении.

10. Радиоведущего из Австралии уволили за сексизм в адрес женской сборной . Он сравнивал футболисток с «девочками из 10-го класса» и спрашивал: «А есть какой-нибудь мужской спорт?».

11. НБА. 26 очков Бизли помогли «Детройту» обыграть «Бостон», «Оклахома» справилась с «Бруклином». Другие результаты – здесь .

12. «ПСЖ» забил 7 голов «Бриошену» из 4-й лиги в 11/4 финала Кубка Франции, Матвей Сафонов отыграл на ноль .

13. В «Милане» обсуждают назначение Антонио Конте. Консейсау могут уволить, если команда не войдет в топ-4 в Серии А.

14. Жозе Моуринью может подать в суд на «Галатасарай» после обвинений в расизме.

15. IBU не получал от МОК официального запроса на допуск российских и белорусских спортсменов.

16. В отношении некоторых спортивных федераций проходят прокурорские проверки . Это связано с некорректным использованием средств от целевых отчислений.

17. Известный представитель АПЛ обвиняется в изнасиловании девочки и выплатах ей за секс в 1990-е. Ответчик утверждает, что она сама хотела заработать и даже приходила к нему с сестрой.

Цитаты дня.

Марш о словах Трампа про Канаду как 51-й штат США: «Мне стыдно за это высокомерие и пренебрежение . Канада воплощает идеалы не только футбола, но и жизни: честность, уважение и веру в хороших людей»

Роман Ротенберг: «Ни один журналист в Петербурге не поддерживает СКА – только критика . В Канаде и США пресса борется за своих. Команду оскорбляют – никто не написал, что это неправильно»

Роналдо о том, что Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории: «Я уважаю его мнение, но не согласен. Криштиану входит в десятку лучших »

Кандидат в президенты МОК Элиаш: «Спортсмены не выбирают, где им родиться. Олимпийские игры должны быть местом единства, а не разделения »

«Зенит» не сможет стать народной командой . «Спартак» никому не принадлежал. Пока болельщики поддерживают традицию, народной командой может быть только он». Филимонов о клубах