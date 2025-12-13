Третьяк о посещаемости КПК-2025: «Уже побили рекорд, наверное. Это один из лучших турниров, мы сделали правильный выбор»

Третьяк о посещаемости Кубка Первого канала-2025: уже побили рекорд, наверное.

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о посещаемости Кубка Первого канала, который проходит в Новосибирске. «Сибирь-Арена » вмещает 11 600 человек.

«Это один из лучших турниров, потому что тут не только играют наши друзья – сборные Беларуси и Казахстана , – но еще и юные следж-хоккеисты и 3х3. Мы, наверное, уже побили рекорд посещаемости, это еще раз говорит, что мы сделали правильный выбор.

Я вспоминаю, когда в 1969 году мы играли в мороз за ЦСКА , и весь стадион пришел, чтобы увидеть игру Бориса Михайлова, Владимира Петрова и Валерия Харламова.

Для нас важно, что сборная играет не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах. Поэтому и дальше так и будем планировать проведение Кубка Первого канала», – добавил Третьяк.

