Кицын стал лучшим снайпером в истории ВХЛ – 214 шайб. Он повторил рекорд Ердакова
Максим Кицын стал лучшим снайпером в истории ВХЛ.
33-летний нападающий пермского «Молота» Максим Кицын сделал дубль в матче регулярного чемпионата Olimpbet ВХЛ против «Звезды» (3:2 Б).
На его счету стало 214 шайб в этой лиге с учетом плей-офф. Он повторил рекорд Даниила Ердакова, сейчас выступающего в чемпионате Казахстана.
Всего Кицын провел в Olimpbet ВХЛ 522 игры и набрал 415 (214+201) очков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ВХЛ
