Кицын стал лучшим снайпером в истории ВХЛ – 214 шайб. Он повторил рекорд Ердакова

Максим Кицын стал лучшим снайпером в истории ВХЛ.

33-летний нападающий пермского «Молота » Максим Кицын сделал дубль в матче регулярного чемпионата Olimpbet ВХЛ против «Звезды » (3:2 Б).

На его счету стало 214 шайб в этой лиге с учетом плей-офф. Он повторил рекорд Даниила Ердакова , сейчас выступающего в чемпионате Казахстана.

Всего Кицын провел в Olimpbet ВХЛ 522 игры и набрал 415 (214+201) очков.