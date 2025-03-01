Бонифасе устроил стычку с Буэндиа при счете 4:1 в пользу «Байера»: Эмилиано помешал форварду пробить. Виктора успокаивали вчетвером

Виктор Бонифасе устроил стычку с одноклубником из-за помехи при ударе.

«Байер » разгромил «Айнтрахт » (4:1) в матче 24-го тура Бундеслиги.

На 91-й минуте при счете 4:1 Эмилиано Буэндиа не смог качественно пробить с лета, и мяч направился в сторону Бонифасе, собиравшегося ударить из центра штрафной. Буэндиа подоспел в ту же точку. Игроки одновременно попытались нанести удар и помешали друг другу.

После этого Бонифасе начал высказывать претензии одноклубнику и толкнул его.

Форварда успокаивали вчетвером: это делали Джонатан Та , Эксекиэль Паласиос, Амин Адли и Норди Мукиеле , которого Виктор тоже толкнул.

Фото: скриншоты трансляции DAZN

Бонифасе не смог забить в этом матче, у него нет голов 3 матча подряд. Со статистикой нигерийца можно ознакомиться здесь .