94 571 зритель побывал на матче «Коламбуса» и «Детройта» на стадионе университета Огайо. Это 2-я в списке самых посещаемых игр в истории НХЛ

94 571 зритель побывал на матче «Коламбуса» и «Детройта» на открытом воздухе.

Игра регулярного чемпионата НХЛ между «Блю Джекетс» и «Ред Уингс» (5:3) состоялась на стадионе университета Огайо (102 780 зрительских мест), где проходят матчи по американскому футболу.

Этот матч, проходивший в рамках NHL Stadium Series, стал 2-м в списке самых посещаемых игр в истории НХЛ.

Первое место удерживает игра «Зимней классики»-2014 между «Детройтом » и «Торонто» (2:3 Б) на стадионе университета Мичигана. Тогда игру посетили 104 173 зрителя (уточненное число, заявленное организаторами – 105 491).