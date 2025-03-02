94 571 зритель побывал на матче «Коламбуса» и «Детройта» на стадионе университета Огайо. Это 2-я в списке самых посещаемых игр в истории НХЛ
94 571 зритель побывал на матче «Коламбуса» и «Детройта» на открытом воздухе.
Игра регулярного чемпионата НХЛ между «Блю Джекетс» и «Ред Уингс» (5:3) состоялась на стадионе университета Огайо (102 780 зрительских мест), где проходят матчи по американскому футболу.
Этот матч, проходивший в рамках NHL Stadium Series, стал 2-м в списке самых посещаемых игр в истории НХЛ.
Первое место удерживает игра «Зимней классики»-2014 между «Детройтом» и «Торонто» (2:3 Б) на стадионе университета Мичигана. Тогда игру посетили 104 173 зрителя (уточненное число, заявленное организаторами – 105 491).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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