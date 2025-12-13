Хорват пропустит 1-3 недели из-за травмы нижней части тела. Форвард «Айлендерс» – лучший бомбардир клуба с 19+12 за 32 игры в сезоне
Бо Хорват пропустит 1-3 недели из-за травмы нижней части тела.
Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват выбыл на срок от одной до трех недель из-за травмы нижней части тела.
Инцидент произошел во втором периоде матча против «Анахайма» (5:2), когда он зацепился ногами с защитником Дрю Хеллесон. Хоккеист «Дакс» задел конек Хорвата, у которого поехала нога. Тот упал и не смог продолжить игру.
В текущем сезоне Хорват является лучшим снайпером и бомбардиром «Айлендерс». На его счету 31 (19+12) очков в 32 матчах при полезности «плюс 5».
