Хорват пропустит 1-3 недели из-за травмы нижней части тела. Форвард «Айлендерс» – лучший бомбардир клуба с 19+12 за 32 игры в сезоне

Бо Хорват пропустит 1-3 недели из-за травмы нижней части тела.

Нападающий «Айлендерс» Бо Хорват выбыл на срок от одной до трех недель из-за травмы нижней части тела.

Инцидент произошел во втором периоде матча против «Анахайма » (5:2), когда он зацепился ногами с защитником Дрю Хеллесон . Хоккеист «Дакс» задел конек Хорвата, у которого поехала нога. Тот упал и не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Хорват является лучшим снайпером и бомбардиром «Айлендерс ». На его счету 31 (19+12) очков в 32 матчах при полезности «плюс 5».

