«Ты педик, что ли?» Папа запретил, и я не стал». Экс-хавбек ЦСКА Макаров о пирсинге

Александр Макаров рассказал о жестком отношении отца к пирсингу.

– Ты как-то жалел, что набил себе татуировки.

– А два года назад сделал еще одну (смеется). Это на окончание карьеры – футболист с моим любимым 21-м номером уходит в закат. На память.

А так у меня есть еще надпись: «Моя семья – моя жизнь», в основном тату связаны с верой: ангелы, например.

– Ты хотел себе проколоть ухо – сделал это?

– Нет. Папа запретил со словами: «Ты педик, что ли?» И я не стал.

– Отцы тоже часто запрещают тату.

– Отец сказал… Не буду говорить матом, но смысл такой: «Если будешь делать – делай хорошие», – рассказал победитель юношеского Евро-2013 со сборной России, бывший полузащитник ЦСКА Макаров .