Овечкин забил 884-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 10 шайб
Александр Овечкин забил 884-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (1:3).
В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 48 (31+17) очков в 44 играх при полезности «+18».
За карьеру в рамках регулярок на счету Александра Овечкина 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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