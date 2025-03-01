Овечкин забил 884-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 10 шайб

Александр Овечкин забил 884-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой » (1:3).

В текущем сезоне в активе 39-летнего форварда стало 48 (31+17) очков в 44 играх при полезности «+18».

За карьеру в рамках регулярок на счету Александра Овечкина 884 шайбы в 1470 матчах. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки – 894 гола в 1487 играх.