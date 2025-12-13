Морозов об идее Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала: «В НХЛ во время сезона никто не будет разговаривать об этом»
Алексей Морозов оценил идею приглашения «Вашингтона» на Кубок Первого канала.
Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об идее Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала в Россию.
– Как вы отнеслись к идее президента ФХР Владислава Третьяка, который сказал в интервью «Матч ТВ», что в следующем году хотел бы пригласить «Вашингтон» в Россию?
– Ну как об этом говорить? Мы в КХЛ тоже прорабатывали такие матчи. Встречались с руководством НХЛ, знаем всю ситуацию. И пока что не о чем говорить. НХЛ проводит свой регулярный чемпионат, мы – свой.
И как планировать визит «Вашингтона» с Овечкиным осенью 2026 года, если у Александра летом заканчивается контракт? Продлит ли он его? Мы не знаем.
И во время сезона никто в НХЛ о таких матчах разговаривать не станет, – сказал Морозов.
