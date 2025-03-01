Гийом Сизерон образовал танцевальный дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри («Матч ТВ»)

Гийом Сизерон образовал танцевальный дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри.

Сегодня французский фигурист выложил в инстаграме пост, где анонсировал, что завтра расскажет некие новости.

По информации «Матч ТВ », Сизерон возобновил карьеру и встал в пару с канадкой Лоранс Фурнье‑Бодри . Дуэт будет выступать под французским флагом.

30-летний Сизерон – олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис. Фигуристы не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22, а в декабре 2024-го объявили о завершении карьеры.

32-летняя Фурнье-Бодри – двукратный серебряный призер чемпионата четырех континентов. Ее прежний партнер Николай Соренсен отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии.