Гийом Сизерон образовал танцевальный дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри («Матч ТВ»)
Гийом Сизерон образовал танцевальный дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри.
Сегодня французский фигурист выложил в инстаграме пост, где анонсировал, что завтра расскажет некие новости.
По информации «Матч ТВ», Сизерон возобновил карьеру и встал в пару с канадкой Лоранс Фурнье‑Бодри. Дуэт будет выступать под французским флагом.
30-летний Сизерон – олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира в танцах на льду в дуэте с Габриэлой Пападакис. Фигуристы не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22, а в декабре 2024-го объявили о завершении карьеры.
32-летняя Фурнье-Бодри – двукратный серебряный призер чемпионата четырех континентов. Ее прежний партнер Николай Соренсен отстранен от соревнований из-за обвинений в сексуальном насилии.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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