⚡️ Финал Гран-при России. КМС. Сарновский победил, Колесников – 2-й, Лазарев – 3-й, Федотов – 11-й
Никита Сарновский одержал победу в финале Гран-при России среди юниоров.
Кубок Федерации (финал Гран-при России среди юниоров)
Калуга
Юноши, КМС
Итоговое положение
1. Никита Сарновский – 238,55
2. Николай Колесников – 238,46
3. Лев Лазарев – 234,65
4. Герман Ленков – 232,75
5. Вадим Воронов – 226,65
6. Глеб Ковтун – 224,04
7. Эдуард Карартынян – 222,29
8. Максим Бадави – 216,42
9. Макар Солодников – 216,33
10. Михаил Алексахин – 214,70
11. Арсений Федотов – 207,87
12. Марк Лукин – 202,82
Произвольная программа
1. Вадим Воронов – 159,58
2. Николай Колесников – 158,08
3. Герман Ленков – 157,83
4. Никита Сарновский – 154,94
5. Михаил Алексахин – 149,24
6. Максим Бадави – 149,09
7. Эдуард Карартынян – 147,59
8. Лев Лазарев – 147,49
9. Глеб Ковтун – 145,40
10. Марк Лукин – 139,27
11. Арсений Федотов – 137,36
12. Макар Солодников – 136,91
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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