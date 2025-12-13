Сурин о 3:1 с Беларусью: «Встречи с ними стали принципиальными для меня. Ждал непростую игру, так и получилось – от ножа»

Сурин о 3:1 с Беларусью: встречи с ними стали принципиальными для меня.

Нападающий «России 25 » Егор Сурин прокомментировал победу над сборной Беларуси (3:1) на Кубке Первого канала.

– Как вам игра?

– Наверное, встречи с Беларусью стали для меня принципиальными. Всегда настраиваюсь на эти матчи. Мне нравится, пока международных игр нет.

Это интересно, уже привыкли друг к другу. Ждал непростую игру, так и получилось – от ножа. Мы реализовали свои моменты. Хороший матч, – сказал Сурин.

Квартальнов об 1:3 с «Россией 25»: «Лучшим был Кульбаков, держал Беларусь в игре. Уступили в борьбе и в движении – это все решило»