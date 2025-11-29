Георгиев дебютировал за «Спартак» с победы над «Ладой». Вратарь пропустил 4 шайбы, отразив 27 бросков из 31
Александр Георгиев дебютировал за «Спартак» с победы над «Ладой».
Вратарь Александр Георгиев дебютировал за «Спартак» в матче FONBET КХЛ против «Лады» (5:4).
29-летний голкипер провел на льду весь матч и отразил 27 бросков из 31. «Спартак» впервые в текущем сезоне выиграл 3 матча подряд.
Напомним, 25 ноября стало известно, что Георгиев подписал соглашение на два года с московским клубом.
В нынешнем сезоне Александр провел 2 матча за «Рочестер» в АХЛ, пропуская в среднем 3,57 шайбы и отражая 89,6% бросков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
