Георгиев дебютировал за «Спартак» с победы над «Ладой». Вратарь пропустил 4 шайбы, отразив 27 бросков из 31

Александр Георгиев дебютировал за «Спартак» с победы над «Ладой».

Вратарь Александр Георгиев дебютировал за «Спартак» в матче FONBET КХЛ против «Лады» (5:4).

29-летний голкипер провел на льду весь матч и отразил 27 бросков из 31. «Спартак » впервые в текущем сезоне выиграл 3 матча подряд .

Напомним, 25 ноября стало известно, что Георгиев подписал соглашение на два года с московским клубом.

В нынешнем сезоне Александр провел 2 матча за «Рочестер» в АХЛ, пропуская в среднем 3,57 шайбы и отражая 89,6% бросков.