«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей из-за кричалки «СКА – позор российского хоккея» («Матч ТВ»)

«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей из-за кричалки про СКА.

«Локомотив » обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея» .

КХЛ объявила, что клуб оштрафован , сославшись на нарушение правил поведения в спортсооружениях.

Сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей, об этом сообщил «Матч ТВ».