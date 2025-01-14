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«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей из-за кричалки «СКА – позор российского хоккея» («Матч ТВ»)

«Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей из-за кричалки про СКА.

«Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея».

КХЛ объявила, что клуб оштрафован, сославшись на нарушение правил поведения в спортсооружениях.

Сумма штрафа составляет 100 тысяч рублей, об этом сообщил «Матч ТВ».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoСКА
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болельщики
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