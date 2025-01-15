«Зенит» предложил около 10 млн евро за Арьяса. Вингер «Флуминенсе» не хочет переходить в РПЛ из-за желания играть в ЛЧ

«Зенит» сделал предложение «Флуминенсе» по трансферу Джона Арьяса.

По информации Globo Esporte, клуб из Санкт-Петербурга предложил около 10 миллионов евро, однако Арьяс не хочет переходить в чемпионат России из-за желания играть в Лиге чемпионов.

Сообщается, что «Флуминенсе » хочет сохранить колумбийца в составе и предлагает ему продлить соглашение – переговоры о продлении возобновятся, если клуб не получит предложений от зарубежных клубов.

Напомним, зимой прошлого года «Зенит » также пытался подписать Арьяса , но вингер отказал сине-бело-голубым.

В сезоне-2024 колумбиец отметился 7 голами и 3 ассистами в 27 матчах чемпионата Бразилии. Его подробную статистику можно найти здесь .