«Зенит» предложил около 10 млн евро за Арьяса. Вингер «Флуминенсе» не хочет переходить в РПЛ из-за желания играть в ЛЧ
«Зенит» сделал предложение «Флуминенсе» по трансферу Джона Арьяса.
По информации Globo Esporte, клуб из Санкт-Петербурга предложил около 10 миллионов евро, однако Арьяс не хочет переходить в чемпионат России из-за желания играть в Лиге чемпионов.
Сообщается, что «Флуминенсе» хочет сохранить колумбийца в составе и предлагает ему продлить соглашение – переговоры о продлении возобновятся, если клуб не получит предложений от зарубежных клубов.
Напомним, зимой прошлого года «Зенит» также пытался подписать Арьяса, но вингер отказал сине-бело-голубым.
В сезоне-2024 колумбиец отметился 7 голами и 3 ассистами в 27 матчах чемпионата Бразилии. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo
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