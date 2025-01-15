Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне – 45 очков в победном матче с «Далласом»
Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне.
Разыгрывающий «Денвера» набрал 45 очков в победном матче с «Далласом» (118:99). 32 из них пришлись на первую половину встречи.
Ранее в истории «Наггетс» лишь три игрока имели на своем счету 30 и более очков по итогам одной половины: Никола Йокич, Аллен Айверсон и Ник Ван Эксель (после введения плэй-бай-плэй в 1997 году).
За 37 минут Мюррэй реализовал 18 из 26 с игры и 4 из 4 с линии. В его активе также 2 подбора, 6 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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