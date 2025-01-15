  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне – 45 очков в победном матче с «Далласом»
Видео
4

Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне – 45 очков в победном матче с «Далласом»

Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Разыгрывающий «Денвера» набрал 45 очков в победном матче с «Далласом» (118:99). 32 из них пришлись на первую половину встречи.

Ранее в истории «Наггетс» лишь три игрока имели на своем счету 30 и более очков по итогам одной половины: Никола Йокич, Аллен Айверсон и Ник Ван Эксель (после введения плэй-бай-плэй в 1997 году).

За 37 минут Мюррэй реализовал 18 из 26 с игры и 4 из 4 с линии. В его активе также 2 подбора, 6 передач и 2 перехвата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoДаллас
logoДенвер
logoДжамал Мюррэй
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Продолжает изумлять в свои 42 года». Майкл Мэлоун отдал должное Расселлу Уэстбруку
913 января, 06:05Видео
Аарон Гордон может вернуться в состав «Денвера» в матче с «Далласом»
312 января, 11:45
Никола Йокич (36+22+11) и Расселл Уэстбрук (16+10+10) оформили трипл-даблы в матче с «Ютой»
1231 декабря 2024, 08:15Видео
71 очко Николы Йокича и Джамала Мюррэя на двоих помогло «Денверу» победить «Детройт»
129 декабря 2024, 08:25Видео
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Филадельфия» уступила «Оклахоме», 45 очков от Мюррэя помогли «Денверу» разгромить «Даллас» и другие результаты
60сегодня, 05:43
Скут Хендерсон набрал рекордные в карьере 39 очков в матче с «Бруклином»
5 минут назадВидео
Джимми Батлер совершил лишь несколько перелетов отдельно от «Хит», большинство из них – из-за болезни отца (Хэйнс)
124 минуты назад
Брайан Уиндхорст о словах Карри: «Похоже, Стеф находится на стадии принятия поражения»
136 минут назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – ЦСКА, «Зенит» примет «Пари Нижний Новгород» и другие матчи
55 минут назад
«Просто дети». Гилджес-Александер извинился перед репортером за поведение одноклубников во время интервью
2сегодня, 05:58Видео
Беннедикт Матурин был удален после легкого толчка рефери Натали Саго
2сегодня, 05:41Видео
«Мэверикс» уверены, что Лука Дончич успеет восстановиться от травмы до перерыва на Матч звезд
2сегодня, 05:09
Яннис Адетокумбо оформил 50-й трипл-дабл в карьере, «Милуоки» прервал победную серию «Сакраменто»
сегодня, 04:45Видео
Рекордные для Трэя Янга в сезоне 43 очка помогли «Атланте» победить «Финикс»
4сегодня, 04:35Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Андреас Пистиолис: «В последнее время ЦСКА показывает хороший баскетбол»
сегодня, 04:20
Костас Папаниколау стал рекордсменом «Олимпиакоса» по количеству матчей в Евролиге
вчера, 20:25
Андрей Ведищев о победе над «Самарой»: «На характере вышли и сыграли более-менее приличный матч»
вчера, 18:29
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3вчера, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1вчера, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
6вчера, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
13 января, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
13 января, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
13 января, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
13 января, 15:47
Рекомендуем