Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне – 45 очков в победном матче с «Далласом»

Джамал Мюррэй обновил личный рекорд результативности в сезоне.

Разыгрывающий «Денвера » набрал 45 очков в победном матче с «Далласом » (118:99). 32 из них пришлись на первую половину встречи.

Ранее в истории «Наггетс» лишь три игрока имели на своем счету 30 и более очков по итогам одной половины: Никола Йокич, Аллен Айверсон и Ник Ван Эксель (после введения плэй-бай-плэй в 1997 году).

За 37 минут Мюррэй реализовал 18 из 26 с игры и 4 из 4 с линии. В его активе также 2 подбора, 6 передач и 2 перехвата.