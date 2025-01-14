Прошлогодний финалист Australian Open Медведев выиграл пятисетовик у 418-й ракетки мира и вышел во 2-й круг
Даниил Медведев выиграл пятисетовик у №418 на старте Australian Open.
Прошлогодний финалист победил Касидита Самрея (WC) – 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.
Это шестой пятисетовик на этом турнире, который выиграл россиянин (уступил восемь). Баланс на всех турнирах «Большого шлема» – 9:10.
Медведев восьмой год подряд выходит во второй круг Australian Open. За выход в третий круг он сыграет с квалифаером Лэрнером Тьеном.
Опубликовано: Алёна Майорова
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