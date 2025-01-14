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Вяльбе о жалобе Кулешовой на гостиничный номер: «Пусть найдет у себя в Сарове хорошее место. Приедем и с удовольствием там посоревнуемся»

Елена Вяльбе отреагировала на жалобу лыжницы Кулешовой на условия в гостинице.

Ранее призер Олимпиады-2018 Анастасия Кулешова опубликовала видео из гостиничного номера в Казани. Она пожаловалась на маленький размер комнаты, отсутствие полок и вешалок в шкафу. Позже спортсменка удалила запись.

В Казани с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам. 

«Кулешова пожаловалась на условия? Вот к ней и обращайтесь. Обращались ли лыжники? Да, у нас не везде супер хорошие условия. И что? Вы считаете, что из этого надо сделать бомбу?

Пусть Кулешова тогда найдет у себя в Сарове хорошее место, где стадион рядом с гостиницей и хорошие условия. Тогда мы приедем в Саров и с удовольствием там посоревнуемся.

Федерация делает все возможное, чтобы спортсменам было комфортно. Мы можем жить в центре города и ездить час до стадиона. Здесь же она может на лыжах доехать до него. Какие проблемы?» – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Вот так живет сборная России. Прославленная Казань наша». Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице, но позже удалила пост

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлена Вяльбе
logoАнастасия Кулешова (Седова)
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