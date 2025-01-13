«Барса» грохнула «Реал» в Суперкубке Испании, «МЮ» выбил «Арсенал» из Кубка Англии, «Атлетико» выиграл 1-й круг Ла Лиги, фанат СКА купил билеты на несуществующие места и другие новости

1. 🏆«Барселона» выиграла Суперкубок Испании , забив «Реалу» 4 гола в 1-м тайме – 5:2! У Рафиньи 2+1, Шченсного удалили на 57-й минуте за фол против Мбаппе, у Левандовского гол с пенальти и ассист на Ямаля. Это 15-я победа «Барсы» в Суперкубке страны, у «Реала» осталось 13 титулов. Ханси Флик взял 1-й трофей в качестве главного тренера каталонского клуба.

2. «Манчестер Юнайтед» по пенальти выбил «Арсенал» из Кубка Англии – 5:3! Байындыр отразил два 11-метровых – на 72-й минуте и в серии, Далота удалили 61-й, Жезуса заменили из-за травмы.

3. КХЛ. «Витязь» уступил «Северстали», «Авангард» победил «Салават», «Автомобилист» обыграл «Динамо» Минск, «Лада» проиграла «Куньлуню».

4. Финские биатлонисты Теро Сеппяля и Суви Минккинен победили в сингл-миксте на Кубке мира в Оберхофе., Фийон-Майе и Боте – 2-е, Штрелов и Гротиан – 3-и.

Рустам Каюмов победил в суперспринте на этапе Кубка России по биатлону в Рязани, Бектуганов – 2-й, Бабиков – 3-й. Белоруска Анна Сола выиграла женскую гонку , Резцова – 2-я, Смольская – 3-я.

5. Australian Open. Людмила Самсонова обыграла Камиллу Рахимову в первом круге, Диана Шнайдер прошла Элизабетту Коччаретто, Полина Кудерметова проиграла Магдалене Фрех.

6. НХЛ . «Тампа» с 2+1 от Кучерова обыграла «Питтсбург» (5:2), «Вегас» с 2+1 от Дорофеева справился с «Миннесотой» (4:1), «Детройт» с 2 передачами Тарасенко был сильнее «Сиэтла» (6:2).

7. «Атлетико» одержал 14-ю победу подряд , установив клубный рекорд, и выиграл первый круг Ла Лиги в 9-й раз и впервые с чемпионского сезона-2020/21. «Реал» отстал на 1 очко, «Барселона» – на 6.

8. «Наполи» выиграл 5 матчей подряд и лидирует в Серии А . «Интер» отстает на 4 очка при 2 играх в запасе. Обе команды победили в 20-м туре: гол Дармиана принес «Интеру» победу над «Венецией» (1:0), а «Наполи» обыграл «Верону» (2:0).

«ПСЖ» победил «Сент-Этьен» (2:1) в 17-м туре Лиги 1. Дембеле сделал дубль, Давиташвили забил.

9. НБА . 44 очка Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Милуоки», «Денвер» обыграл «Даллас» на выезде, «Оклахома» разгромила «Вашингтон» с разницей «+41», «Бостон» одолел «Новый Орлеан».

10. Трансферные новости. Иван Илич готов перейти в «Спартак», а «Торино» не против продажи хавбека. «Милан» подпишет с Уокером контракт на 2,5 года, Златан Ибрагимович сыграл ключевую роль в переговорах с защитником «Сити». Араухо хочет уйти из «Барсы» как можно скорее, слова Флика о доверии к защитнику не повлияли на его планы.

11. Болельщик на сайте СКА купил билеты на места, которых не существует . Ему предложили сесть на свободные, когда прошла половина игры с «Витязем», сообщил телеграм-канал Baza.

12. Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей. Экс-чемпион UFC написал : «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина – расовая, национальная или другая».

13. Джуд Беллингем зарегистрирует свои инициалы как товарный знак. Логотип будут использовать на постельном белье, одежде для животных, пиве, протеиновых напитках и других товарах.

14. 17-летний россиянин Donk стал игроком года в CS 2. Это его первый год на топ-уровне.

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Бурбас об инъекции Мудрику стволовых клеток коровы: «Эта версия берется за основу при защите. В сборной был не один укол, а серия. Никто не сомневается, что вещество попало случайно »

«Саудовцы нас трогали, фотографировали – это постыдно , я бросила телефон в одного из них. Их были тысячи, и никого для защиты нас». Жена игрока «Мальорки» о матче с «Реалом»

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«Испанский футбол испорчен преступными действиями «Барсы» – Негрейра, преференции CSD. Самая популярная команда – «Реал». Телеведущий Матаморос о регистрации Ольмо и Виктора

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