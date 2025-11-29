Жамнов о 5:4 с «Ладой»: «Нервозная игра по вине «Спартака», много было моментов, где сами себе в ногу стреляли. У Тодда и Кина болезнь, вирус гуляет»

Алексей Жамнов прокомментировал победу «Спартака» над «Ладой».

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о домашней победе над «Ладой» (5:4) в Fonbet Чемпионате КХЛ.

– Игра очень нервозная, по нашей вине. Не было свежести, много сил ушло в предыдущих играх, но это не оправдание. Из‑за наших ошибок игра так сложилась, и из‑за невыполнения игрового задания. Это поправимо, надо отдать должное ребятам. Старались, победили. Задача тренерского штаба – разобраться и донести до игроков. Много сегодня было моментов, где сами себе в ногу стреляли.

– Почему не играл Тодд?

– Болезнь, посмотрим, как будет сказываться в ближайшие пару дней. У Кина тоже, гуляет вирус.

– Как объясните прогресс четвертого звена?

– Ребята выполняют нужные требования, ничего лишнего. В каких‑то моментах нет нужного опыта, но они играют с желанием и дают нам необходимую энергию, – сказал Алексей Жамнов.