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Трансфер Илича в «Спартак» приостановлен. Хавбек «Торино» пропустит месяц из-за мышечной травмы

Трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Спартак» поставлен на паузу.

Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в покупке полузащитника «Торино», а он готов перейти в московский клуб.

По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, «Торино» приостановил переговоры по трансферу Илича в московский «Спартак».

Полузащитник будет вынужден пропустить около месяца из-за травмы. Сообщается, что у хавбека мышечные проблемы. 

В текущем сезоне Серии А на счету серба 13 матчей и 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер журналиста Орацио Аккомандо
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