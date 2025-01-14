Трансфер Илича в «Спартак» приостановлен. Хавбек «Торино» пропустит месяц из-за мышечной травмы
Трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Спартак» поставлен на паузу.
Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в покупке полузащитника «Торино», а он готов перейти в московский клуб.
По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, «Торино» приостановил переговоры по трансферу Илича в московский «Спартак».
Полузащитник будет вынужден пропустить около месяца из-за травмы. Сообщается, что у хавбека мышечные проблемы.
В текущем сезоне Серии А на счету серба 13 матчей и 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер журналиста Орацио Аккомандо
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