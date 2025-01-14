Трансфер Илича в «Спартак» приостановлен. Хавбек «Торино» пропустит месяц из-за мышечной травмы

Трансфер Ивана Илича из «Торино» в «Спартак» поставлен на паузу.

Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в покупке полузащитника «Торино », а он готов перейти в московский клуб.

По сведениям журналиста DAZN Орацио Аккомандо, «Торино» приостановил переговоры по трансферу Илича в московский «Спартак ».

Полузащитник будет вынужден пропустить около месяца из-за травмы. Сообщается , что у хавбека мышечные проблемы.

В текущем сезоне Серии А на счету серба 13 матчей и 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .