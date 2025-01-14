Ветераны СКА написали письмо Дегтяреву после «СКА – позор российского хоккея»: «Это идет вразрез с поручениями Путина о развитии спорта. Хулиганское давление трибун оказывает влияние на судей»
«Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики «Локомотива» скандировали «СКА – позор российского хоккея».
«Министру спорта Российской Федерации М.В. Дегтяреву
Уважаемый Михаил Владимирович!
Сообщаем вам, что матч Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА, состоявшийся 13 января в Ярославле, был омрачен отвратительным поведением трибун в концовке игры. Это не только не красит российский спорт и хоккей в частности, но и идёт вразрез с поручениями Президента РФ Путина В.В. о развитии спорта в стране.
На трибунах хоккейных матчей много детей и женщин, и большинство болельщиков искренне любят хоккей и ходят на него с удовольствием. Но нельзя не заметить организованного воздействия на ход матча от групп болельщиков «Локомотива» (Ярославль), как это уже было в адрес СКА и в других случаях.
При этом подобное хулиганское давление трибун оказывает влияние и на судей матча, которые пропускают фолы и не наказывают за явное нарушение правил против игрока гостевой команды, который получил травму. То, что данные действия происходят не в первый раз, и вынуждает нас обратиться в Минспорта.
В свою очередь, отметим, что за десятки лет в «Ледовом», а также в последний год на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге не было ни одного случая оскорбительного поведения болельщиков СКА в адрес гостей.
Пропаганда здорового образа жизни и массовых занятий спортом всех жителей нашей страны, к чему постоянно призывает наш Президент Путин В.В., никак не совместима с тем, что позволяют себе некоторые клубы КХЛ и группы их фансекторов на хоккейных матчах в части оскорблений гостевых команд.
Зная ваше личное внимательное и профессиональное отношение к хоккею и к спорту в целом в стране, просим обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев, как на матче «Локомотив» (Ярославль) – СКА 13 января 2025 года», – говорится в письме ветеранов СКА.
Письмо подписано советом ветеранов СКА, в который входят Сергей Черкас, Василий Каменев, Александр Юдин, Юрий Гайлик и Александр Михайлов.
Год назад, в январе 2024 года, ветераны СКА написали письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в КХЛ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий