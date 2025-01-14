КХЛ. «Амур» примет «Ак Барс», «Авангард» против «Куньлуня», «Динамо» сыграет с «Северсталью»

«Амур» принимает «Ак Барс» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард » встретится с «Куньлунем », «Лада » сыграет против минского «Динамо», «Северсталь » в гостях у московского «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ