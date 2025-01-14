Медведев сломал ракетку и камеру на сетке, проигрывая 418-й ракетке мира

Даниил Медведев избил сетку ракеткой и сломал ее в первом круге Australian Open.

Он также повредил камеру.

Россиянин ошибся в розыгрыше, из-за чего 418-я ракетка мира Касидит Самрей заработал двойной сетбол. После этого Медведев отдал сет и счет стал 6:2, 4:6, 3:6.