Медведев сломал ракетку и камеру на сетке, проигрывая 418-й ракетке мира
Даниил Медведев избил сетку ракеткой и сломал ее в первом круге Australian Open.
Он также повредил камеру.
Россиянин ошибся в розыгрыше, из-за чего 418-я ракетка мира Касидит Самрей заработал двойной сетбол. После этого Медведев отдал сет и счет стал 6:2, 4:6, 3:6.
Опубликовано: Алёна Майорова
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