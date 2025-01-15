Тарасенко забил впервые за 19 матчей – дубль в ворота «Сан-Хосе». Голы – 298-й и 299-й в регулярках НХЛ
Владимир Тарасенко забил впервые за 19 матчей – дубль в ворота «Сан-Хосе».
Форвард «Детройта» был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (3:6).
На счету 33-летнего россиянина стало 18 (6+12) очков в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9». Он прервал свою 18-матчевую безголевую серию.
За карьеру в рамках регулярок у Тарасенко 647 (299+348) баллов в 793 играх.
Сегодня Владимир (16:31, 1:08 – в большинстве, «0») реализовал 2 броска в створ из 4 и еще дважды промахнулся. Также в его активе 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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