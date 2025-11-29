Нечаев из «Металлурга» о Дацюке: «Эталон центрального нападающего, у него гениальное хоккейное мышление. В последнем сезоне в КХЛ он выигрывал больше 90% вбрасываний»
Игорь Нечаев из «Металлурга» назвал Павла Дацюка эталоном центрфорварда.
19-летний нападающий «Металлурга» Игорь Нечаев оценил игровые качества Павла Дацюка и назвал его эталоном центрального нападающего.
– Кого вы считаете эталонным центральным?
– У Дацюка был очень хороший показатель. В своем последнем сезоне КХЛ у него были матчи, где он выигрывал больше 90% вбрасываний, так что для меня Павел Валерьевич – эталон центрального нападающего. У Дацюка было гениальное хоккейное мышление, – сказал Игорь Нечаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт КХЛ
