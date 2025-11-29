ФХР показала логотип Кубка Первого канала-2025: снеговик в шлеме с клюшкой в руке. Турнир пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене»
ФХР опубликовала логотип Кубка Первого канала.
Пресс-служба ФХР выложила видео с логотипом Кубка Первого канала 2025 года. Им стал снеговик в шлеме с клюшкой в руке.
Турнир пройдет с 12 по 14 декабря в Новосибирске на «Сибирь-Арене». Напомним, маскотом хоккейного клуба «Сибирь» является снеговик.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ФХР
