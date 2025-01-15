Тарасов одержал 1-ю победу в НХЛ с октября прошлого года. Он отразил 23 из 25 бросков «Флайерс» и не пропустил в серии буллитов

Даниил Тарасов одержал 1-ю победу с октября прошлого года.

Вратарь «Коламбуса » был признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:2 Б). Он провел первый матч в лиге в текущем календарном году.

25-летний россиянин отразил 23 из 25 бросков в основное время и в овертайме, а также не пропустил в серии буллитов (Трэвис Конекны попал в перекладину, Матвей Мичков промахнулся).

Победа стала для Тарасова первой после 6 поражений подряд. Всего в сезоне у него 4 победы в 11 играх за «Блю Джекетс» при 86,3% сэйвов и коэффициенте надежности 4,00.