Камила Валиева о проекте для творческих людей: «Радует, что в нашей стране президент всегда дает молодым и талантливым шанс проявить себя»
«Каждый новый номер для меня особенный, это настоящая история на льду, которую я хочу рассказать зрителям, и одну из главных ролей всегда играет музыка. Музыка помогает сделать номер более выразительным и эмоциональным, поэтому нужно всегда тщательно подходить к ее выбору.
Когда я впервые услышала саундтрек к сериалу «Ландыши. Такая нежная история любви», я сразу прониклась мелодией и захотела сделать такой ролик.
А вы знали, что все саундтреки к сериалу записаны резидентами «Тавриды Арт»? Композитор и автор саундтрека – Женя Трофимов – музыкальное открытие этого года.
Радует, что в нашей стране президент всегда дает молодым и талантливым шанс проявить себя. Один из лучших примеров – «Таврида Арт».
Вы тоже можете поддержать резидентов проекта: достаточно просто снять видео под этот трек!» – написала Валиева.
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