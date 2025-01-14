Камила Валиева о проекте для творческих людей: «Радует, что в нашей стране президент всегда дает молодым и талантливым шанс проявить себя»

Камила Валиева рассказала о проекте для творческих людей «Таврида-Арт».

«Каждый новый номер для меня особенный, это настоящая история на льду, которую я хочу рассказать зрителям, и одну из главных ролей всегда играет музыка. Музыка помогает сделать номер более выразительным и эмоциональным, поэтому нужно всегда тщательно подходить к ее выбору.

Когда я впервые услышала саундтрек к сериалу «Ландыши. Такая нежная история любви», я сразу прониклась мелодией и захотела сделать такой ролик.

А вы знали, что все саундтреки к сериалу записаны резидентами «Тавриды Арт»? Композитор и автор саундтрека – Женя Трофимов – музыкальное открытие этого года.

Радует, что в нашей стране президент всегда дает молодым и талантливым шанс проявить себя. Один из лучших примеров – «Таврида Арт».

Вы тоже можете поддержать резидентов проекта: достаточно просто снять видео под этот трек!» – написала Валиева .