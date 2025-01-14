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СКА: «Выражаем протест против фэйкньюс. Оскорбительные кричалки – это давление на судей, попытка радикализовать фанатское движение. Попустительство фансекторам несет угрозу развитию хоккея в России»

СКА высказался о фейкньюс и оскорбительных кричалках в адрес клуба.

Вчера «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики команды скандировали «СКА – позор российского хоккея». Ранее подобным скандированием в адрес СКА отметились фанаты «Спартака».

«Хоккейный клуб СКА, руководство, тренерский штаб и команда выражают решительный протест против фэйкньюс и недобросовестной шумихи в СМИ в адрес клуба, организованной теми, кто боится прямой хоккейной конкуренции на площадке.

В последнее время участились случаи оскорбительных кричалок фансекторов в гостевых матчах нашей команды и именно на аренах прямых конкурентов. Это прямое давление на судей и попытка радикализовать фанатское хоккейное движение, что безусловно не красит спорт и опасно для общества в непростое для нашей страны время.

За десятки лет хоккейный клуб СКА провел тысячи матчей на своих аренах, и не было ни одного случая непотребного поведения наших болельщиков.

Наверное, Минспорта, руководство КХЛ и другие ответственные за проведение хоккейных матчей в КХЛ должны вмешаться, так как попустительство некоторых клубов своим фанатским секторам несет угрозу развитию хоккея в нашей стране.

Налицо организованный медийный черный пиар в адрес руководства СКА, тренеров и игроков клуба. Данные действия ставят под угрозу честное и спортивное соперничество в КХЛ, превращают хоккейные матчи в непотребное зрелище для большинства нормальных любителей спорта в нашей стране.

С уважением к истинным поклонникам хоккея, хоккейный клуб СКА», – говорится в сообщении клуба.

Ветераны СКА написали письмо Дегтяреву после «СКА – позор российского хоккея»: «Это идет вразрез с поручениями Путина о развитии спорта. Хулиганское давление трибун оказывает влияние на судей»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
logoСКА
судьи
Министерство спорта России
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСпартак
болельщики
logoЛокомотив
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