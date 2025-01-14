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Дмитрий Васильев: «Как только все поменяется, все эти шавки – Самуэльссоны и другие – будут говорить совсем другое. Коронной фразой станет: «Меня не так поняли»

Дмитрий Васильев резко отреагировал на слова Себастьяна Самуэльссона о россиянах.

Шведский биатлонист Самуэльссон ранее заявил, что его «раздражают» разговоры о возможном возвращении российских спортсменов на международные старты.

«Попросту конъюнктура выглядит таким образом. Мы видим это по поведению серьезных мировых компаний. В свое время они бросились критиковать Трампа, а теперь сами выстроились в очередь, чтобы ему присягнуть. Как только все поменяется, все эти шавки – Самуэльссоны и другие – будут говорить совсем другое. Коронной фразой станет: «Меня не так поняли».

Надо просто подождать и не обращать на них внимание. Все равно без России ничего невозможно. Это величайшая держава, определяющая мировую политику. А всяким шавкам вроде Самуэльссона просто нужно прогнуться, полизать одно место. Посмотрим, как они запоют, когда поступит приказ. Раз уж Цукерберг меняет свою позицию, что говорить о таких персонажах», – двукратный олимпийский чемпион Васильев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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