Биттен о последнем месте «Сочи» в КХЛ: «Плей-офф – наша цель. Нам нужно не вешать голову, у нас молодая команда, мы стараемся в каждом матче»

Уилл Биттен заявил, что «Сочи» нужно бороться за выход в плей-офф КХЛ.

Нападающий «Сочи » Уилл Биттен заявил, что игрокам «южан» нужно бороться за выход в плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ. На данный момент «Сочи» занимает последнее место в общей таблице КХЛ, имея в активе 19 очков после 29 матчей.

– Я хорошо провел прошлый сезон за «Сочи» и в этом тоже пытаюсь играть результативно. У нас молодая команда, и мы стараемся в каждом матче. Но нам тяжело, в нашей конференции много серьезных соперников. Нам нужно не вешать голову и продолжать стараться.

– По ходу сезона команду возглавил Дмитрий Михайлов. Какие у вас впечатления от работы с ним?

– Он работал в тренерском штабе с начала сезона и хорошо знаком команде. Он мотивирует нас работать и каждый день биться на льду. Это вторая лига в мире, и здесь нет простых матчей.

– Чувствуете в себе силы побороться за плей-офф?

– Плей-офф – это наша цель. Нам надо найти способы выигрывать матчи. Впереди у нас непростая выездная серия с матчами на Дальнем Востоке и в Омске, и нам нужно привезти несколько побед оттуда, – сказал Уилл Биттен.