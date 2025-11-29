Ротенберг встретился с Роем Джонсом: «Академия Роя работает в комплексе «Молодежка». Воспитанники «Красной Машины-Юниор» занимаются боксом, это важно для развития»
Главный тренер сборной «России 25», член совета директоров «Динамо» опубликовал фото с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом – младшим.
«Сегодня встретился с великим боксером, абсолютным чемпионом мира Роем Джонсом – младшим – человеком, чье имя навсегда вписано в историю мирового спорта.
Академия бокса Роя Джонса активно работает в спортивном комплексе «Молодежка» на «Красная Машина Арене», и 400 воспитанников «Красной Машины-Юниор» уже проходят регулярные тренировки по боксу. Это стало важной часть их всестороннего развития.
Сегодня обсудили новые идеи и следующие шаги нашего сотрудничества. В ближайшее время проведем совместно с Роем тренировки для детей «Красной Машины Юниор».
Ведь бокс играет большую роль в тренировках хоккеистов: развивает координацию, реакцию, баланс, силу, выносливость и характер. Все то, что формирует настоящего спортсмена и помогает на льду так же эффективно, как и в жизни», – написал Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81