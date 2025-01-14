Стефен Карри о Месси: «Долголетие, креативность, влияние на спорт во всем мире»
Стефен Карри высказал уважение легенде футбола Лионелю Месси.
«Великие, безусловно, вдохновляют великих во многих отношениях. Не то чтобы есть что-то конкретное, что можно применить к футболу или баскетболу, но просто долголетие, креативность, его влияние на спорт во всем мире.
Я, безусловно, ценю величие, оно вдохновляет меня продолжать идти вперед, пытаться делать все по-своему. Я испытываю огромное уважение к тому, как он ведет себя на поле и за его пределами», – сказал звездный разыгрывающий «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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