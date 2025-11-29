Палмиери выбыл до конца сезона из-за разрыва крестов. У форварда «Айлендерс» 6+12 в 25 матчах сезона
Кайл Палмиери пропустит от 6 до 8 месяцев из-за разрыва крестообразной связки.
Нападающий «Айлендерс» Кайл Палмиери получил травму во втором периоде матча против «Филадельфии» (3:4 Б), упав у борта после столкновения с защитником Джейми Драйсдейлом.
После падения 34-летний форвард сумел подняться, отобрал шайбу у Эмиля Андре в чужой зоне и помог Эмилю Хейнеману забросить шайбу, после чего самостоятельно покинул лед.
В субботу «Айлендерс» объявили, что у Палмиери диагностирован разрыв передней крестообразной связки, форвард выбыл на срок от 6 до 8 месяцев.
В текущем сезоне Палмиери набрал 18 (6+12) очков в 25 матчах при полезности «минус 2».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportsnet
