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НБА. «Филадельфия» примет «Оклахому», «Даллас» встретится с «Денвером» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

«Филадельфия» примет на своей площадке лидера Западной конференции «Оклахому», «Даллас» дома попытается прервать победную серию «Денвера».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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