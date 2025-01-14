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Ротенберга предупреждали об отставке в случае поражений от «Динамо» и «Локомотива». СКА проиграл оба матча (Никита Филатов)

Никита Филатов сообщил, что Романа Ротенберга могут отправить в отставку из СКА.

Вчера команда уступила «Локомотиву» в овертайме со счетом 3:4. Поражение стало для СКА 3-м подряд.

Ротенберг тренирует петербургский клуб Фонбет Чемпионата КХЛ с января 2022 года.

На данный момент СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

«По моей информации, перед матчами с «Динамо» и «Локомотивом» Роману Ротенбергу сообщили, что в случае поражений он будет отправлен в отставку.

СКА проиграл обе встречи. Ждем новостей из Питера!» – написал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Никиты Филатова
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
logoНикита Филатов
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