Ротенберга предупреждали об отставке в случае поражений от «Динамо» и «Локомотива». СКА проиграл оба матча (Никита Филатов)

Никита Филатов сообщил, что Романа Ротенберга могут отправить в отставку из СКА.

Вчера команда уступила «Локомотиву» в овертайме со счетом 3:4. Поражение стало для СКА 3-м подряд.

Ротенберг тренирует петербургский клуб Фонбет Чемпионата КХЛ с января 2022 года.

На данный момент СКА занимает 7-е место в таблице Запада, набрав 55 очков после 44 игр.

«По моей информации, перед матчами с «Динамо» и «Локомотивом» Роману Ротенбергу сообщили, что в случае поражений он будет отправлен в отставку.

СКА проиграл обе встречи. Ждем новостей из Питера!» – написал бывший нападающий клубов КХЛ Никита Филатов.