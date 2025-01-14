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Счетная палата разоблачает Минспорт, Трусова ждет ребенка, Фьюри завершил карьеру, «СКА – позор» в Ярославле, Промес должен 454 тысячи рублей налогов и другие новости

1. Счетная палата растерзала Минспорт – бюджетные средства используются недостаточно эффективно, а данные по числу занимающихся спортом вызывают сомнения. В целом итоги проверки очень грустные.

2. Фигуристка Александра Трусова ждет ребенка. В отборе к Олимпиаде-2026 20-летняя спортсменка участвовать не планирует. Татьяна Тарасова считает, что Трусова уже не вернется в спорт.

3. Тайсон Фьюри в 36 лет завершил карьеру – уже в третий раз. Есть мнение, что решение не окончательное.

4. СКА проиграл в Ярославле (третье поражение кряду и четвертое от «Локомотива» в сезоне), а местные болельщики обзывали армейцев «позором российского хоккея». Впрочем, Роман Ротенберг остался доволен атмосферой на арене, а сам матч назвал бойней уровня плей-офф – дошло до крови в раздевалке. Александр Радулов получил 20 минут штрафа за плевок, но затем извинился перед судьями.

5. Также в КХЛ ЦСКА обыграл «Спартак» и прервал серию из 4 поражений подряд – Жамнов сказал, что его игроки «взяли творческий отпуск» после победы над СКА. «Металлург» выиграл 9-й матч подряд. Все результаты дня – здесь.

6. Квинси Промес должен 454 тысячи рублей налогов в России, а компания нидерландца задолжала почти 60 тысяч, ее счета заблокированы.

7. НХЛ. «Филадельфия» обыграла «Флориду» (4:3), Мичков отметился передачей, Бобровский пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд.

8. Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к «Крыльям» с требованием вернуть 897 млн рублей. Клуб не выплачивал долг с 2016-го.

9. НБА. 42 очка Грина помогли «Хьюстону» одолеть «Мемфис», «Торонто» обыграл «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» проиграл «Детройту» дома. 

10. Australian Open. Карен Хачанов обыграл Адриана Маннарино в первом круге.

В женской сетке Дарья Касаткина обыграла Викторию Томову в первом круге, Эрика Андреева прошла Сайсай Чжэн, Екатерина Александрова уступила Эмме Радукану, Анна Калинская снялась с турнира

11. Владислав Дикиджи исполнил каскад из четверного акселя и тройного тулупа.

12. Футзальный клуб «Сибиряк» оштрафовали на 500 тысяч рублей за проявление болельщиками расизма.

13. Жене Кая Хавертца угрожали в соцсетях после матча «Арсенала» и «МЮ».

14. Пеп Гвардиола расстался с женой после 30 лет отношений.

15. Баскетболистка Лиз Кэмбедж зарабатывает 1,5 млн долларов в год на OnlyFans – в 10 раз больше, чем в НБА.

Цитаты дня

Самуэльссон о возможном допуске российских биатлонистов: «Меня раздражает, когда поднимается этот вопрос. Спортсмены не должны возвращаться»

Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон должен знать, что живет в том числе на деньги IBU, связанные с Россией. Откажись, если ты такой принципиальный»

Дмитрий Федоров: «США выиграли два МЧМ подряд, Россия – всего один после 2003-го. Может, имеет смысл приглушить браваду и изучать игру лучших команд, чтобы быть конкурентоспособными»

Гурцкая о Кахигао: «Гарди смеялся, когда я сказал, что «Спартак» купил топового спортдира. Он заявил: «Я знаю этого дядю, он клубная мышь. Никакого отношения к трансферам не имеет»

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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