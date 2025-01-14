Рублев впервые с 2019-го вылетел в первом круге Australian Open. Он проиграл 112-й ракетке мира

Андрей Рублев уступил 112-й ракетке мира в первом круге Australian Open.

Россиянин проиграл квалифаеру Жоао Фонсеке со счетом 6:7(1), 3:6, 6:7(5).

Рублев не уступал стартовый матч на этом турнире с 2019 года. Он потеряет очки за прошлогодний четвертьфинал.

У 18-летнего бразильца сейчас 14-матчевая серия побед, это была его первая встреча в основной сетке «Большого шлема».