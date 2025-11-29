Жамнов о дебюте Георгиева за «Спартак»: «Нужна адаптация, он прилетел только 5 дней назад. Загидулин много вытащил в последних играх, усталость накопилась»

Алексей Жамнов оценил дебют Александра Георгиева за «Спартак» в КХЛ.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов высказался о дебюте вратаря Александра Георгиева за красно-белых в матче против «Лады» (5:4) в FONBET КХЛ.

– Сегодня состоялся дебют Александра Георгиева. Согласитесь, что еще сказывается акклиматизация? В одних моментах он играл здорово – видно, что играл в НХЛ, но в некоторых эпизодах играл неуверенно.

– Соглашусь. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что ему нужна адаптация, он только прилетел пять дней назад. И до этого, особой игровой практики и тренировочного процесса у него не было.

Все это сказывается, он сам хочет через игры быстрее обрести и найти уверенность. Мы это только приветствуем и постараемся ему помочь, чтобы он как можно быстрее вышел на свой уровень.

– Прошлые два матча хорошо отыграл Загидулин.

– Согласен, что в последних двух играх он вытащил очень много моментов и держал нас в тонусе. Эти две победы – и его огромная заслуга, но просто он провел пять матчей подряд. И, конечно, усталость накопилась, мы все это понимаем, – сказал Алексей Жамнов .

