«Ванкувер» обменяет Эвандера Кэйна, считает инсайдер Рик Даливал: «Без сомнений. Его удаления сводят болельщиков с ума. Ему понадобилось 18 матчей, чтобы наконец забить гол»

Инсайдер Рик Даливал полагает, что «Ванкувер» обменяет Эвандера Кэйна.

Инсайдер Рик Даливал считает, что «Ванкувер» планирует обменять Эвандера Кэйна . 34-летний нападающий набрал 13 (4+9) очков в 25 матчах текущего сезона НХЛ при полезности «минус 5».

«Сегодня он играет по 18 минут за команду, которая идет на 30-м месте в лиге. Он много удаляется. Его штрафы сводят местных болельщиков с ума, и ему понадобилось 18-19 матчей, чтобы наконец забить гол.

Смотрите, его обменяют. Он один из тех игроков, о ком «Ванкувер» не смог разослать уведомление прошлой ночью. Он один из тех, кого точно обменяют. Без сомнений.

Смотрите, он был временным решением на один год. У них не было никого на фланге в первых двух звеньях. Они рискнули. И, посмотрите, он уже в том возрасте. У него, кажется, всего 6 голов в последних 40-50 матчах, так? Он уже не юный подающий надежды игрок. Его тело уже не молодое.

Вспомните, через что он прошел в прошлом году в «Эдмонтоне». Он даже не играл в регулярном чемпионате, верно? Но при этом он провел уйму матчей в плей-офф за «Эдмонтон ». Понимаете, тело изнашивается год за годом от таких долгих плей-офф серий... Так что я просто не вижу никаких долгосрочных перспектив для Кэйна в «Ванкувере », – сказал инсайдер Рик Даливал.