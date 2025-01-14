Абаскаль о жизни на 30 тысяч рублей в месяц в Москве: «Это 3 тысячи евро? У меня выходило где-то три-четыре тысячи»

Гильермо Абаскаль рассказал, сколько денег ежемесячно тратил в Москве.

– Некоторые футболисты говорят, что если питаться на базе, то прожили бы на 30 тысяч рублей в месяц. Сколько хватало вам?

– 30 тысяч рублей – это три тысячи евро? Ну да, [у меня выходило] где-то три-четыре тысячи. Но ведь еще и квартира стоит денег. Допустим, аренда – это еще тридцать тысяч. Тогда нужно умножить на два. И все – жизнь удалась!

Кстати, насчет дорогих городов. Я бы назвал таким Базель. В Испании и Греции цены примерно как в Швейцарии. В Москве же есть опции: вести более скромную жизнь и дорогую. Для первого варианта 60 тысяч рублей достаточно, – сказал бывший главный тренер «Спартака ».

Абаскаль готов к работе в ЦСКА или «Зените»: «Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь со «Спартаком»