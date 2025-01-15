Дорофеев сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Нэшвиллом». У него 19+8 в 44 играх в сезоне
Павел Дорофеев сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Нэшвиллом».
Форвард «Вегаса» забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (3:5).
На счету 24-летнего россиянина стало 27 (19+8) очков в 44 играх при полезности «минус 6». Он обновил личный рекорд результативности за сезон.
В двух последних матчах на его счету 6 (5+1) баллов.
Сегодня Дорофеев (16:59, 1:34 – в большинстве, «минус 1») реализовал 3 броска в створ из 4. Также он отметился 2 блоками и получил малый штраф.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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