Дорофеев сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Нэшвиллом». У него 19+8 в 44 играх в сезоне

Павел Дорофеев сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче с «Нэшвиллом».

Форвард «Вегаса » забросил 3 шайбы подряд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Предаторс» (3:5).

На счету 24-летнего россиянина стало 27 (19+8) очков в 44 играх при полезности «минус 6». Он обновил личный рекорд результативности за сезон.

В двух последних матчах на его счету 6 (5+1) баллов.

Сегодня Дорофеев (16:59, 1:34 – в большинстве, «минус 1») реализовал 3 броска в створ из 4. Также он отметился 2 блоками и получил малый штраф.