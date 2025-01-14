Ротенберг об уходе Деанджело: «Мы расстаемся друзьями, Тони будет добрыми словами отзываться о времени в Петербурге. Возможно, он еще сыграет за СКА – оставляем дверь открытой»

Роман Ротенберг заявил, что СКА и Энтони Деанджело расстались друзьями.

Петербургский клуб сообщил о расторжении договора с 29-летним американским защитником по обоюдному соглашению сторон.

«Тони Деанджело здорово помог нам на этом отрезке чемпионата, провел с нами большую часть регулярки.

Это профессионал высокого класса – он с большим интересом и открытым сердцем приехал в Россию и СКА, с первых матчей продемонстрировал свой уровень.

Мы пошли навстречу игроку, так как понимаем, что семья – важнее всего. В любой ситуации нужно помнить о близких, и мы не стали чинить препятствий Тони в тот момент, когда ему нужно быть с близкими и родными.

Хочу искренне поблагодарить Тони за совместную работу, это был полезный и интересный опыт для всех.

Сейчас не нужны спекуляции – мы расстаемся друзьями, и я уверен, что сам Тони тоже будет исключительно добрыми словами отзываться о времени, проведенном в Петербурге.

Огромное спасибо Тони за честную игру в нашей команде – он всегда выходил на лед со страстью и азартом, отдавался на 100%. Кто знает, возможно, он в будущем еще сыграет за СКА, мы оставляем эту дверь открытой.

Спасибо, Тони. Увидимся!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.