Ротенберг об уходе Деанджело: «Мы расстаемся друзьями, Тони будет добрыми словами отзываться о времени в Петербурге. Возможно, он еще сыграет за СКА – оставляем дверь открытой»
Петербургский клуб сообщил о расторжении договора с 29-летним американским защитником по обоюдному соглашению сторон.
«Тони Деанджело здорово помог нам на этом отрезке чемпионата, провел с нами большую часть регулярки.
Это профессионал высокого класса – он с большим интересом и открытым сердцем приехал в Россию и СКА, с первых матчей продемонстрировал свой уровень.
Мы пошли навстречу игроку, так как понимаем, что семья – важнее всего. В любой ситуации нужно помнить о близких, и мы не стали чинить препятствий Тони в тот момент, когда ему нужно быть с близкими и родными.
Хочу искренне поблагодарить Тони за совместную работу, это был полезный и интересный опыт для всех.
Сейчас не нужны спекуляции – мы расстаемся друзьями, и я уверен, что сам Тони тоже будет исключительно добрыми словами отзываться о времени, проведенном в Петербурге.
Огромное спасибо Тони за честную игру в нашей команде – он всегда выходил на лед со страстью и азартом, отдавался на 100%. Кто знает, возможно, он в будущем еще сыграет за СКА, мы оставляем эту дверь открытой.
Спасибо, Тони. Увидимся!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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